بغداد تحتضن معرض العراق الدولي للكتاب بدورته السادسة

شفق نيوز - بغداد

تحتضن أرض معرض بغداد الدولي فعاليات الدورة السادسة من معرض العراق الدولي للكتاب يوم الأربعاء المقبل، والذي تنظمه مؤسسة المدى للثقافة والفنون والإعلام خلال الفترة من 3 إلى 13 كانون الأول/ديسمبر 2025.

وقال مدير عام شركة المعارض العراقية، مصطفى نزار العاني في بيان اليوم الأحد، إن الفرق التنظيمية تنهي حالياً اللمسات الأخيرة على التحضيرات الخاصة بالمعرض، بما في ذلك تجهيز الأجنحة والقاعات المخصصة للندوات والبرامج الثقافية، واستكمال إجراءات استقبال دور النشر المشاركة والزوار، لضمان انطلاق الحدث بشكل مميز يعكس مكانة العراق الثقافية.

وأشار إلى أن دورة هذا العام ستشهد مشاركة واسعة من دور نشر محلية وعربية وعالمية، مع حضور مئات الناشرين والمؤسسات الثقافية، مما يعزز موقع المعرض كمنصة رئيسية للإصدارات الحديثة وملتقى للكتّاب والمبدعين والجمهور المهتم بصناعة الكتاب.

ويتضمن برنامج المعرض فعاليات ثقافية متنوعة تشمل: جلسات توقيع كتب، أمسيات أدبية، ندوات فكرية، وورشاً متخصصة في صناعة النشر، إضافة إلى نشاطات موجهة للشباب والطلبة، وبرامج تشجع على القراءة وتنمية المهارات الثقافية.