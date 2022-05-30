بغداد تحتضن اجتماعاً بين وزارتي الصحة الاتحادية والكوردستانية لبحث جملة ملفات

شفق نيوز/ ترأس وزير الصحة الاتحادي هاني موسى العقابي، يوم الاثنين، اجتماعاً مع وفد وزارة صحة اقليم كوردستان برئاسة مدير دائرة الامور الصحية والفنية في الوزارة كاوة خليل.

وحضر الاجتماع بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز، مدراء دوائر صحة اربيل والسليمانية ودهوك وعدد من المسؤولين في صحة الاقليم والمتحدث الرسمي لوزارة صحة الاقليم وبحضور الوكيل الاداري وعدد من المسؤولين في مركز الوزارة الاتحادية.

وأكد وزير الصحة الاتحادي خلال الاجتماع على أن "هذه الزيارة لها اهمية كبيرة للحكومة الاتحادية ووزارة الصحة , مشيرا ان "المرضى في كوردستان هم مرضى عراقيون كما جميع المرضى في العراق ويجب علاجهم"، مضيفا أن "التعاون مطلوب وواجب ومهم لصحة المواطنين كافة، وان دوائر مقر الوزارة الاتحادية تدعم دوائر صحة الاقليم".

وتم خلال الاجتماع وفقا للبيان "مناقشة وبحث عدد من الأمور الصحية المشتركة ومنها تعزيز ادوية علاج الامراض السرطانية والديلزة والادوية والاجهزة والمستلزمات الطبية التي تحتاجها الدوائر في الإقليم والتنسيق العالي فيما يخص دخول الأدوية وفحصها وتسجيلها والتعاون في مكافحة المخدرات وتدريب الملاكات في الإقليم".

من جانبه قدم رئيس وفد صحة كوردستان شكره لوزير الصحة هاني العقابي ووزارة الصحة الاتحادية على الدعم المتواصل لوزارة صحة الاقليم وخاصة في مواجهة جائحة كورونا وفي مجال الصحة العامة والادوية والمستلزمات الطبية.

وفي ختام الاجتماع اكد الوزير العقابي على ان الهدف من الاجتماع هو تعزيز سبل التعاون والتواصل والتنسيق وتبادل الخبرات بين الدوائر المتناظرة مما ينعكس على تقديم خدمات طبية وصحية كفؤة لمواطني الإقليم، بحسب البيان.