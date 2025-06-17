بغداد.. تجدد التظاهرات المنددة بانتهاك الأجواء العراقية (صور)

شفق نيوز/ شهدت العاصمة بغداد، مساء اليوم الثلاثاء، تظاهرات جماهيرية لأنصار الفصائل المسلحة العراقية للتنديد بـ"العدوان الصهيوني ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية" منذ عدة أيام.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن المتظاهرين تجمعوا قرب الجسر المعلق بمنطقة الكرادة وسط بغداد، لإدانة "العدوان الصهيوني ومطالبة الحكومة باتخاذ مواقف حاسمة لحماية الأجواء العراقية ومنع انتهاك سيادة البلاد".

وأوضح المتظاهر مرتضى العلوي في حديثه لوكالة شفق نيوز، أن "الحكومة العراقية أعلنت في وقت سابق عدم السماح لأي طرف باستخدام أرض العراق وسمائه في شن عدوان على أي دولة من دول الجوار".

وأضاف المتظاهر، أن "الكيان الصهيوني ينتهك جميع الأعراف والمواثيق الدولية بشن غارات عدوانية على الجمهورية الإسلامية باستخدام الأجواء العراقية من دون رد حاسم من الجهات الرسمية في البلاد".

بدوره، نوّه المتظاهر عبد الحسين الربيعي في حديث لوكالة شفق نيوز، إلى أن "الكيان الصهيوني مارس أبشع جرائم الإبادة الإنسانية في قطاع غزة ولم يتخذ المجتمع الدولي أي موقف إزاء تلك الجرائم وهو ما شجعه على الاستمرار بارتكاب المزيد من المجازر والأفعال العدوانية".

وأشار إلى أن "الكيان الصهيوني يحاول توسيع نفوذه بالتعاون مع الولايات المتحدة التي توفر له الدعم السياسي والدبلوماسي والإعلامي والعسكري"، مبيناً، أنه "لا يمكن السماح لهذا الكيان باستخدام الأجواء العراقية وتوجيه ضربات تستهدف الشعب الإيراني، وأن على الحكومة العراقية اتخاذ إجراءات عملية لحماية سيادة العراق".

وتأتي هذه التظاهرات استمراراً للاحتجاجات المتواصلة التي تندد بـ"استباحة الكيان الصهيوني حرمة الأجواء العراقية في عدوانها على إيران".