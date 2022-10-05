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بغداد تتهيأ للصيف القادم بلجان على مجرى نهر دجلة

Category: مجتـمع

Date: 2022-10-05T15:31:53+0000
بغداد تتهيأ للصيف القادم بلجان على مجرى نهر دجلة

شفق نيوز/ اتفق امين بغداد عمار موسى كاظم ووزير الموارد المائية مهدي رشيد الحمداني، يوم الأربعاء، على تشكيل فريق عمل مشترك لتأمين الحصة المائية الكافية للعاصمة خلال فصل الصيف القادم وتلافي تراجع المخزون المائي لنهر دجلة.

جاء ذلك خلال اجتماع مشترك لامين بغداد ووزير الموارد المائية بحضور وكيل وزارة الاعمار والاسكان والبلديات العامة والوكيل الفني لأمانة بغداد والملاك المتقدم لوزارة الموارد المائية وامانة بغداد، بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز.

وذكر البيان أن "الاجتماع تداول معالجة المشاكل التي تعيق انتاج الماء الصافي بمدينة بغداد وإعداد الحلول الناجعة للتحديات التي قد تظهر في موسم الصيف القادم".

واضاف ان "الاجتماع بحث ايضاً آليات تقنين استهلاك الماء المنتج في مدينة بغداد لسد النقص الحاصل في الخزين المائي بسبب الشحة التي ظهرت في عموم العراق وللموسم الرابع على التوالي وأثرت على الخزين المائي لنهر دجلة".

ولفت البيان الى ان "امانة بغداد اعدت خطة لتقليل نسبة الهدر في كميات الماء المنتجة عبر ازالة التجاوزات على شبكة المياه بجميع اشكالها بما يؤمن الحصة المائية الكافية للمواطن البغدادي".

واشار الى ان "المجتمعين اتفقوا على تشكيل فريق عمل مشترك بين امانة بغداد ووزارة الموارد المائية ووزارة الاعمار والاسكان والبلديات ومحافظة بغداد لغرض اعداد الخطط لمعالجة المشاكل التي قد تحدث مستقبلاً وتؤثر على كميات المياه المنتجة لاسيما في فصل الصيف بما يؤمن حاجة المواطنين".

ولفت الى ان "وزارة الموارد المائية ابدت تعاونها التام مع امانة بغداد عبر تهيئة المستلزمات اللازمة لتجهيز المشاريع المنتجة للماء الصافي بالحصة الكافية من الماء الخام لسد حاجة أهالي بغداد".

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