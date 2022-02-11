بغداد تتهيأ لـ"الفلانتين" برداء أحمر (صور)

شفق نيوز/ بعد ثلاثة أيام، يطل عيد الحب على العراقيين، وسط استعدادات خاصة للعشاق لاقتناء هدايا العيد التي يطغى عليها اللون الأحمر كتقليد لهذه المناسبة.

بدأت الأسواق التقليدية كالكرادة والشورجة التوشح بالهداية الخاصة باللون الأحمر، استعداداً لهذا العيد "فلانتين"، وفي مقدمة تلك الهدايا هي الدببة والوسائد وأغصان الورود ومواد الإنارة وبطاقات التهاني.

ويعكس هذا اليوم مشهد الفرح والابتهاج لإحياء هذه المناسبة بمشاركة المحبين، حيث ستكون المولات والمراكز والشوارع التجارية في العاصمة بغداد، محطة لاستقبال المحتفلين من خلال إقامة تجمعات قد تتخللها فعاليات ترفيهية ومسابقات وهدايا للمشاركين.