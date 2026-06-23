بغداد تتنفس بـ"رذاذ الماء" بعد اقتراب الحرارة من نصف الغليان (صور)

شفق نيوز- بغداد

شهدت العاصمة بغداد، يوم الثلاثاء، ارتفاعاً كبيراً في درجات الحرارة التي اقتربت من حاجز الـ50 درجة مئوية، وسط أجواء لاهبة أثرت على حركة المواطنين في الشوارع والأسواق.

وانتشرت مرشات رذاذ الماء في عدد من المناطق الحيوية وسط بغداد وفي محاولة للتخفيف من وطأة الحر الشديد، حيث وفرت متنفساً للمارة وساهمت في خفض الشعور بدرجات الحرارة المرتفعة.

ووفقاً لمراسل وكالة شفق نيوز، أقبل المواطنون على الوقوف بالقرب من مرشات الرذاذ للاستمتاع بالهواء الرطب، في مشهد بات يتكرر خلال موجات الحر القاسية التي تضرب العاصمة خلال فصل الصيف.

يذكر أن الراصد الجوي علي الجابر الزيادي قد توقع، يوم أمس الاثنين، انتهاء موجة الحر التي يشهدها العراق منذ أيام يوم غد الأربعاء.

وبحسب حديث الزيادي، لوكالة شفق نيوز، فإن اليوم الثلاثاء هو آخر أيام موجة الحر الحالية، والتي ستبلغ ذروتها حيث تبلغ في بعض الأحيان 50 درجة مئوية وخصوصاً في المحافظات الجنوبية.

وتتزامن هذه الأجواء مع تحذيرات من التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الذروة، فيما دعا مختصون إلى الإكثار من شرب المياه وتجنب الإجهاد الحراري حفاظاً على السلامة العامة.