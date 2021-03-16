بغداد تتكفل بنقل جثمان كمال مظهر من ألمانيا إلى العراق

شفق نيوز/ قدم رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي التعزية بوفاة المؤرح الكوردي المعروف كمال مظهر الذي وافته المنية يوم الثلاثاء، موجها بأن تتكفل الحكومة بنقل جثمانه من ألمانيا إلى العراق.

وقال الكاظمي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "رحل عن عالمنا اليوم المؤرخ والعلامة العراقي الدكتور كمال مظهر أحمد، بعد صراع طويل مع المرض، وبرحيله يكون العراق قد فقد علمًا بارزًا من أعلام الفكر والثقافة والتاريخ".

وأضاف، أن "سيرة الراحل حفلت بالمنجزات الأكاديمية، وبالعطاء الثر الغزير في مجال بحثه، كما ترك إرثًا غنيًا من البحوث والكتب والدراسات التي أغنت الحياة الفكرية العراقية، فضلًا عن إشرافه وتدريسه لعشرات الأكاديميين والرسائل الجامعية".

ووجه الكاظمي بأن "تتكفل الجهات الحكومية الرسمية العراقية نقل جثمان الراحل من ألمانيا الى مثواه الأخير في وطنه العراق".

وفي وقت سابق الثلاثاء، غيّب الموت الكاتب والمؤرخ الكوردي المعروف كمال مظهر في ألمانيا عن عمر ناهز الـ 84 عاما.

وكمال مظهر أحمد من مواليد الـ 14 من شباط عام 1937، في ناحية آغجلر التابعة لقضاء جمجمال، وترك خلفه إرثاً غنياً من الكتب والمؤلفات باللغتين الكوردية والعربية.