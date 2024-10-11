بغداد تتفوق على لاهور ودلهي في ظاهرة مميتة ودعوات لإجراءات عاجلة

شفق نيوز/ أفاد موقع IQAir المتخصص بمراقبة جودة الهواء العالمية بأن العاصمة العراقية بغداد تصدرت قائمة المدن الأكثر تلوثاً في العالم.

وبحسب الموقع، فإن مستويات التلوث في بغداد تجاوزت مدن مثل لاهور في باكستان، القاهرة في مصر، ودلهي في الهند، التي تشتهر بارتفاع نسب التلوث فيها.

وبهذا الخصوص يقول منبئ الطقس صادق العطية، إن هذا التدهور البيئي في العاصمة "يتطلب اتخاذ إجراءات عاجلة، بدءاً بمعالجة الحرق العشوائي للنفايات وإغلاق محطات تجميع النفايات القريبة من العاصمة. كما يجب اعتماد استراتيجية جديدة لتوزيع المصانع والورش داخل المدينة ونقلها إلى خارجها، بالإضافة إلى التخلص من السيارات القديمة التي تلوث البيئة".

يأتي هذا في وقت تشهد العاصمة بغداد ومدن في وسط وشرقي العراق انتشار دخان كثيف ورائحة كبريتية كريهة منذ عدة أيام، مما أثار شكاوى السكان من تأثيره على جودة الهواء وصحتهم.

ووفقاً لمصادر محلية، لوكالة شفق نيوز، يعود سبب هذه الظاهرة إلى عمليات الطمر الصحي وحرق النفايات في موقع معسكر الرشيد السابق جنوبي بغداد، الذي يقع على مسؤولية أمانة بغداد. كما امتد تأثير الدخان ليغطي مناطق من شمال العاصمة باتجاه محافظة ديالى وحتى حدود إقليم كردستان. وطالب المواطنون الجهات الحكومية بالتدخل العاجل لإيجاد حلول للحد من الانبعاثات الملوثة وتحسين جودة الهواء.