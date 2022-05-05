بغداد تتغطى بالتراب بشكل كامل ومستشفياتها تعلن النفير

شفق نيوز/ غطى التراب سماء العاصمة العراقية بغداد وبشكل كامل منذ ليل امس، وذلك بعد هبوب العاصفة الترابية من الحدود الغربية حيث صحراء محافظة الأنبار، في وقت دخلت مستشفيات العاصمة حالة الانذار لاستقبال مئات الحالات من المصابين بالاختناق.

وقال رئيس الأطباء المقيمين في مستشفى اليرموك التعليمي ببغداد، رامي شاكر في بيان صادر عن إعلام المستشفى، إن "قسم الطوارئ استقبل 600 حالة اختناق سجلت خلال الساعات الماضية، جراء العاصفة الترابية الشديدة التي اجتاحت بغداد"، مبيناً أن "نحو 85 في المئة من المصابين غادروا المستشفى دون تسجيل أي حالة وفاة".

وأضاف أن "كوادر المستشفى أعلنت النفير لمواجهة حالات الاختناق جراء العاصفة الترابية حيث تمكنت من معالجتهم وإخراجهم إلى منازلهم".

ووجه مدير نجدة بغداد العميد صباح الربيعي الدوريات بالتجوال في عموم مناطق العاصمة، اتخاذ إجراءات احترازية والتدخل الفوري لنقل أي حالة اختناق إلى مستشفيات العاصمة، وذلك مع اشتداد عاصفة ترابية تضرب عدة مدن في البلاد.

ووجه الربيعي ايضاً بحسب بيان، الدوريات الى الانتشار واخذ الحيطة والحذر والتجوال المستمر في الازقة والمحلات حتى لا يتم استغلال سوء الاحوال الجوية من قبل ضعاف النفوس لتنفيذ عمليات سرقة او دكات عشائرية او اطلاق النار.