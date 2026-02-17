بغداد تتصدر محافظات العراق في السياحة العربية والاجنبية خلال العام 2025

شفق نيوز- بغداد

أعلن رئيس دائرة العلاقات والإعلام في وزارة الداخلية العراقية اللواء مقداد ميري، يوم الثلاثاء، تسجيل تزايد ملحوظ في أعداد السائحين العرب والأجانب الوافدين إلى البلاد خلال عام 2025 وبداية العام الجاري.

وقال ميري، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "العاصمة بغداد تصدرت المدن العراقية من حيث أعداد الزائرين، ولاسيما أولئك الذين تجولوا في المناطق التراثية والأثرية، واطلعوا على المعالم التاريخية التي تعكس عمق الحضارة العراقية الممتدة لآلاف السنين".

وأضاف أن "السائحين أبدوا اهتماماً كبيراً بالمواقع التاريخية والشواهد الحضارية المنتشرة في مختلف المحافظات"، معربين عن "تقديرهم لحالة الاستقرار الأمني التي تشهدها البلاد، فضلاً عن إشادتهم بحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة الذي لمسوه من المواطنين".

يذكر أن الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي قد كشف، نهاية العام الماضي، عن ارتفاع إيرادات السياحة في العراق وبنسبة نمو بلغت 25%، مشيراً إلى أن إيرادات السياحة في العراق ارتفعت من 4.6 مليارات دولار خلال العام 2023 إلى 5.7 مليارات دولار في العام 2024.