بغداد تتصدر بأعلى معدل للزواج والطلاق وميسان وذي قار الأدنى خلال الشهر الماضي

شفق نيوز/ كشف مجلس القضاء الأعلى، يوم الاثنين، عن إحصائية الزواج والطلاق خلال الشهر الماضي حيث تم تسجيل قرابة 35 حالة زواج، ونحو 7000 حالة طلاق.

ووفقاً للإحصائية التي وردت لوكالة شفق نيوز، فقد تصدرت العاصمة بغداد بتسجيل 7672 عقد زواج داخل محاكم الرصافة والكرخ، وتصديق 2020 عقد زواج تم خارج المحاكم، وتصديق 1416 حالة طلاق تمت خارج المحاكم، و798 حالة تفريق بين الزوجين داخل المحاكم.

فيما سجلت محافظة ميسان أدنى معدل زواج بواقع 1003 حالة داخل وخارج المحاكم، وجاءت محافظة ذي قار بأدنى معدل حالات الطلاق بواقع 146 حالة.