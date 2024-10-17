بغداد تتصدر باقي المحافظات بحالات الزواج والطلاق للشهر الماضي

شفق نيوز/ كشف مجلس القضاء الأعلى، يوم الخميس، عن إحصائية حالات الزواج والطلاق في عموم العراق باستثناء إقليم كوردستان لشهر أيلول/ سبتمبر الماضي، حيث تصدرت العاصمة بغداد باقي المحافظات، فيما تذيلت المثنى الإحصائية بأقل حالات زواج وطلاق.

وذكر المجلس في إحصائية اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، أن عقود الزواج التي أبرمتها المحاكم والعقود التي صادقتها في جانبيّ الرصافة والكرخ من بغداد بلغت 8215 عقداً، فيما بلغت حالات تصديق الطلاق الخارجي والتفريق القضائي 2194 حالة.

في حين جاءت محافظة المثنى بأقل عقود زواج مبرمة داخل المحاكم أو مصدقة من قبلها حيث بلغت 613 عقداً، وحالات الطلاق 139 حالة.