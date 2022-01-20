بغداد تتخذ إجراءات "عاجلة" لإنقاذ النازحين من موجة البرد

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الهجرة والمهجرين، يوم الخميس، قيامها بالتعاون مع إحدى المنظمات الدولية، بتوزيع منحة مالية عاجلة للأسر النازحة بمخيمات محافظة السليمانية، إضافة إلى البطانيات وكميات من الوقود، فيما أكدت استمرار العمل على أسرع وجه لشمول باقي المخيمات التي تدار من قبل حكومة إقليم كوردستان.

وقال المتحدث باسم وزارة الهجرة علي عباس جهانكير في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "آلية توزيع الوقود تعتمد على إجراءات وزارة النفط والسلطات المحلية في إقليم كوردستان، وتمت مخاطبة وزارة النفط (الشركة العامة لتوزيع المشتقات النفطية) بشكل عاجل، التي بدورها أوعزت إلى السلطات المحلية في محافظات إقليم كوردستان المسؤولة عن المخيمات في الإقليم بتوزيع الوقود، وأن كميات الوقود المخصصة لمخيمات محافظة دهوك متوفرة في مستودعات المحافظة وسيتم توزيعها خلال الساعات المقبلة".

وأضاف أن "كميات من الكاز المخصص لتشغيل مولدات الطاقة الكهربائية في مخيمات محافظة أربيل تم توزيعها اليوم"، مشيرا إلى أنه، "سيتم توزيع كميات من النفط التي تم التوجيه بها من خلال وزارة الهجرة عبر الجهات المسؤولة، إلى الأسر القاطنة هناك، خلال الساعات القريبة".

وبين المتحدث باسم الوزارة أنه "قبل أسبوع من اليوم، تم توزيع مبلغ 240 ألف دينار عراقي لكل أسرة نازحة في مخيمات محافظة السليمانية، وذلك لغرض شراء النفط، فضلا عن توزيع 18 ألف بطانية".

كما أشار إلى أنه "سيتم تزويد ساكني مناطق جبل سنجار بمحافظة نينوى، بكميات كافية من الوقود، بعد أن تم التنسيق مع وزارة النفط خلال الساعات القريبة".