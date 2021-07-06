بغداد تبقي على صدام الطويل مديراً لصحة ذي قار

شفق نيوز/ أفاد مصدر مطلع في ديوان محافظة ذي قار، يوم الثلاثاء، بأن الحكومة المحلية في المحافظة تقبلت بقاء مدير عام صحة المحافظة، صدام الطويل، بمنصبه خلال الفترة الحالية.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، أن "الحكومة المحلية قررت الإبقاء على مدير عام صحة ذي قار، صدام صاحب الطويل، بمنصبه خلال الفترة المقبلة والتريث بمباشرة بديله أوس الحصونة، لحين إجابة وزارة الصحة على استفسارات حكومة المحافظة بشأن قانونية تسنم موظف في وزارة التعليم منصب صحة ذي قار".

وبين أن "الطويل محسوب على كوادر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في المحافظة، وهذا الأمر مخالف لتسنمه قيادة أكبر مؤسسة مسؤولة عن صحة مواطني المحافظة".

وتابع المصدر، أن "المحافظة لا تريد الدخول بجدال مع الوزارة وهي تعيش ظروفا عصيبة بمواجهة فيروس كورونا، الذي يتفشى بين المواطنين وبدأت المحافظة تسجل أرقاما قياسية بإعداد المصابين"، مؤكدا أن "إصرار الوزارة على بقاء الطويل في منصبه بحجج قانونية مقنعة سيجعل المحافظة مجبرة على التعامل معه كمدير عام للصحة".

وأصدر محافظة ذي قار، أحمد الخفاجي، الشهر الماضي وجبة من الإعفاءات لمسؤولي 5 دوائر، بينهم مدير عام الصحة في المحافظة، صدام صاحب الطويل، وتعيين أوس الحصونة بديلا عنه.