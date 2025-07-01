بغداد تبحث مع إقليم كوردستان آليات جديدة لتسريع تبادل المنتجات الزراعية

شفق نيوز – بغداد

بحثت وزارة الزراعة الاتحادية، يوم الثلاثاء، مع وفد من إقليم كوردستان آليات تبادل المنتجات الزراعية بين باقي محافظات العراق والإقليم.

وذكرت الوزارة، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "الوكيل الإداري لوزارة الزراعة بحث مع وفد وزارة الزراعة في إقليم كوردستان، والذي ضم رزگار حمد خدر مستشار الوزارة، وزبدة محمد كريم مدير عام دائرة التخطيط والمتابعة في الإقليم، آليات تبادل المنتجات الزراعية بين الإقليم والعاصمة بغداد والمحافظات الجنوبية في إطار تعزيز التعاون الزراعي".

وأضاف أن "اللقاء شهد التأكيد على أهمية تسهيل الإجراءات عبر فتح نافذة سريعة للتعاملات، وتفعيل المخاطبات المباشرة بين الجانبين، إلى جانب اعتماد المنصة الإلكترونية لتقليل الروتين الإداري وتسريع انسيابية العملية، مع الالتزام بالقوانين والتعليمات النافذة".

وأشار البيان، إلى أن "اللقاء يأتي ضمن سلسلة اجتماعات تهدف إلى تعزيز التكامل الزراعي بين المركز والإقليم بما يحقق التنمية الزراعية المستدامة".