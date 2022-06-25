بغداد تباشر أولى الخطوات لتحويل أحد أكبر المعسكرات إلى مسطح أخضر (صور)

شفق نيوز/ اعلن امين بغداد عمار موسى كاظم، يوم السبت، الشروع بتحويل معسكر الرشيد لمسطح أخضر بدعم عدد من الوزارات الساندة بناءً على توجيهات رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي.

‏وذكر بيان للامانة ورد لوكالة شفق نيوز، ان "امين بغداد اطلع ميدانياً على أعمال رفع الركام في معسكر الرشيد من قبل الجهد الآلي والبشري لامانة بغداد والجهد الهندسي لوزارة الدفاع وكذلك آليات وزارة النفط".

وقال امين بغداد، إنه "اشارة إلى توجيهات رئيس مجلس الوزراء أثناء زيارته لمبنى أمانة بغداد لتحويل معسكر الرشيد الى مسطحات خضراء، باشرت أمانة بغداد بتهيئة الجهد الآلي والبشري لرفع الركام المتكدس في معسكر الرشيد".

وتابع ان "هناك اجتماعات عديدة جرت بمكتب رئيس مجلس الوزراء بالتنسيق مع الجهات الأخرى ذات العلاقة من وزارة الدفاع والوزارات الأخرى الساندة والأسبوع الماضي باشرت امانة بغداد مع الوزارات الأخرى برفع الركام من هذه المنطقة والعمل مستمر لغاية تصفيرها".

واشار الى ان "هناك تنسيقاً مع وزارة الدفاع لتنفيذ مخطط تصميمي للمكان لوجود منشآت عائدة لها ، وهناك تنسيق عالٍ من خلال تشكيل لجان مشتركة لغرض دراسة الموقع و إعداد مخطط تصميمي متكامل لهذه المنطقة لتضم شوارع وطرق رئيسية وسيكون اغلب التصميم عبارة عن مسطحات خضراء تكون متنفس لأهالي العاصمة بغداد".