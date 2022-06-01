بغداد تباشر بالمرحلة الثانية لمشروع الحزام الاخضر لتقليل التأثيرات المناخية

شفق نيوز/ اعلن امين بغداد عمار موسى كاظم، عن المباشرة بالمرحلة الثانية من مشروع الحزام الاخضر بمدينة بغداد بعد انجاز المرحلة الاولى .

جاء ذلك خلال حضوره الندوة النقاشية التي اقامتها الجامعة التكنولوجية بالتعاون مع منظمة اليونسيف حول تأثير تغير المناخ على الأطفال والشباب في العراق والإجراءات التي اعدتها الجهات المعنية لمعالجة المشكلات الناجمة عن ذلك التأثير.

وانعقدت الندوة بحضور رئيس الجامعة التكنولوجية ووكيل وزارة الاعمار والاسكان والبلديات العامة ونائب ممثل رئيس منظمة اليونسيف في العراق.

ونقل بيان للامانة عن امين بغداد قوله، ان " الندوة التي اقامتها الجامعة التكنولوجية بالتعاون مع منظمة اليونسيف حول تأثير التغير المناخي يعد موضوعاً مهماً ويمثل تحدياً كبيراً لجميع القطاعات والمؤسسات الخدمية ومنها امانة بغداد ".

واضاف ان " هناك مساهمات لامانة بغداد في هذا القطاع من خلال تفعيل مشروع الحزام الاخضر اضافة الى المشاريع الاخرى التي تسهم بتقليل التأثير المناخي على العاصمة بغداد ".

واشار الى ان " امانة بغداد جادة في اعداد حلول عديدة لتقليل التغيرات المناخية وآخرها العواصف الترابية التي اجتاحت بغداد ومدن العراق من خلال مشاريع مهمة في قطاعي النظافة والصرف الصحي وكذلك حملات للزراعة والتشجير في عموم مدينة بغداد ".