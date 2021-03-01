بغداد.. انقاذ شقيقتين حاولتا الانتحار في نهر دجلة

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الاثنين، بانقاذ شقيقتين شابتين حاولتا الانتحار برمي نفسيهما في نهر دجلة وسط العاصمة بغداد.

وأبلغ المصدر، وكالة شفق نيوز، أن "شقيقتين شابتين الأولى من مواليد ١٩٩١، والثانية ١٩٩٤، حاولتا صباح اليوم، الانتحار من أعلى جسر مدينة الطب برمي نفسيهما في نهر دجلة وسط العاصمة بغداد".

وأضاف المصدر، أن "الشرطة النهرية، سرعان ما تدخلت وأنقذتها من الغرق، والان هما بحالة صحية ووضع جيد".

ومساء يوم أمس الأحد، أقدمت امرأة على الانتحار بإلقاء نفسها من أعلى جسر الصرافية في نهر دجلة وسط بغداد، والمعلومات الأولية كانت تشير إلى أن مشكلات عائلية تقف وراء الانتحار.