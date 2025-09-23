بغداد.. انتشال جثتين من منزل محترق واعتقال شخص متهم بقتل شقيقته

شفق نيوز- بغداد

أفاد مصدر أمني في بغداد، مساء اليوم الثلاثاء، بانتشال جثتين من داخل منزل اندلعت فيه النيران وسط العاصمة، فيما تم إلقاء القبض على شخص متهم بقتل شقيقته.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "النيران اندلعت في منزل مسقف بمادة السنوديج بنل في منطقة الباب الشرقي وسط بغداد، وبحسب المعلومات الأولية أن الحريق سببه تماس كهربائي".

وأضاف أنه "تم انتشال جثتين متفحمة من داخل المنزل، وما زالت عمليات التبريد مستمرة والبحث فيما إذا كان هناك مفقودين آخرين".

وفي السياق، أشار المصدر إلى أن "ورود معلومات بوجود حادث مشتبه به لامرأة متوفية داخل منزلها ضمن قضاء الطارمية شمالي بغداد، وتوجهت قوة أمنية إلى المكان واتضح أن ذويها قاموا بنقلها إلى المستشفى".

وتابع أن "القوة توجهت إلى المستشفى وتم الكشف على الجثة واتضح أنها لامرأة تولد 1999، وتم ملاحظة آثار حزّ على الرقبة الأمر الذي استدعى تدخل خبير الأدلة الجنائية، وبحسب رأيه فأنها تعرضت للقتل".

ولفت المصدر إلى أنه "بعد مراجعة كاميرات المراقبة الموجودة بالمنزل ومقترباته لوحظ تحرك لشقيقها مشبوه به وتم اعتقاله وإيداعه التوقيف لحين انتهاء التحقيقات".