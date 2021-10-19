سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

بغداد.. انتشار أمني مكثف مع وصول متظاهرين عند ابواب الخضراء

Category: مجتـمع

Date: 2021-10-19T09:12:17+0000
بغداد.. انتشار أمني مكثف مع وصول متظاهرين عند ابواب الخضراء

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الثلاثاء، بأن قوات امنية انتشرت بكثافة وسط العاصمة بغداد حيث المنطقة الخضراء، في وقت وصل العشرات من المتظاهرين الرافضين لنتائج الانتخابات عند ابواب هذه المنطقة المحصنة.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن قوات أمنية انتشرت، ظهر اليوم، بالقرب من بوابة المنطقة الخضراء عند الجسر المعلق، مبيناً أن السماح بالدخول الى المنطقة بات حصرا لحاملي البطاقات التعريفية المخولة.

وأشار المصدر، إلى نية مجاميع من المتظاهرين الرافضين لنتائج الانتخابات التظاهر بالقرب من بوابة المنطقة قرب الجسر المعلق، موضحاً أن عدداً من المتظاهرين وصلوا الى البوابة من جانب ساحة الحرية (الجسر المعلق) وسط انتشار أمني.

وتظاهر العشرات خلال اليومين الماضيين بمناطق متفرقة من العاصمة بغداد وعدد من المحافظات احتجاجا على نتائج الانتخابات التي وصفوها بأنها "مزورة".

related

إصابات أثناء تفريق احتجاج بالقوة قرب المنطقة الخضراء

Date: 2021-03-15 10:29:26
إصابات أثناء تفريق احتجاج بالقوة قرب المنطقة الخضراء

تظاهرة حاشدة في كربلاء ضد قرار لوزارة الكهرباء

Date: 2021-07-09 06:09:08
تظاهرة حاشدة في كربلاء ضد قرار لوزارة الكهرباء

9 أشهر بلا رواتب.. أصحاب العقود يتظاهرون في الناصرية: القادمة لن تكون سلمية

Date: 2021-03-08 08:04:03
9 أشهر بلا رواتب.. أصحاب العقود يتظاهرون في الناصرية: القادمة لن تكون سلمية

تحديث- انهيار مبنى حكومي قيد الإنشاء في المنطقة الخضراء

Date: 2021-03-29 09:12:45
تحديث- انهيار مبنى حكومي قيد الإنشاء في المنطقة الخضراء

محافظ ذي قار يقلل من تأثير الاعطال الفنية: "المشاركة ممتازة"

Date: 2021-10-10 08:13:28
محافظ ذي قار يقلل من تأثير الاعطال الفنية: "المشاركة ممتازة"

"حريق مبكر" يطال مركزا انتخابيا في قضاء الرفاعي بذي قار

Date: 2021-07-09 12:41:00
"حريق مبكر" يطال مركزا انتخابيا في قضاء الرفاعي بذي قار

محتجون غاضبون يقتحمون مجلس محافظة بابل

Date: 2019-10-02 19:07:28
محتجون غاضبون يقتحمون مجلس محافظة بابل

محتجون يتجهون صوب المنطقة الخضراء والقوات الأمنية تتصدى بالقوة

Date: 2019-10-02 19:02:35
محتجون يتجهون صوب المنطقة الخضراء والقوات الأمنية تتصدى بالقوة