بغداد.. انتحار منتسب في الدفاع المدني بعد رسوبه بالامتحانات النهائية

شفق نيوز- بغداد

أقدم منتسب في الدفاع المدني جنوبي بغداد، يوم الثلاثاء، على الانتحار بسبب رسوبه في الامتحانات النهائية للمرحلة الإعدادية.

وقال مصدر أمني لوكالة شفق نيوز، إن "المنتسب تولد 2005 وهو من سكنة منطقة اللطيفية، وأقدم على الانتحار بإطلاق النار على نفسه من بندقية صوبها نحو رأسه داخل مركز الدفاع المدني في قضاء المحمودية أثناء الدوام الرسمي".

وبين أن "المنتسب يعمل بصفة عقد، وتشير المعلومات الأولية إلى أن الانتحار يعود لضغوط نفسية مرتبطة برسوبه في الامتحانات الدراسية للمرحلة الإعدادية".

وأشار المصدر إلى أنه "على الرغم من محاولات زملائه لثنيه عن الانتحار إلا أنه أقدم على إطلاق النار وإنهاء حياته"، مضيفاً أنه تم نقل الجثة إلى دائرة الطب العدلي لاستكمال الإجراءات القانونية.