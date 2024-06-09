بغداد.. انتحار فتاة بشنق نفسها ونهاية مأساوية لامرأة تعاني الزهايمر

شفق نيوز/ افاد مصدر في الشرطة المحلية، يوم الأحد، بانتحار فتاة بواسطة شنق نفسها شرقي العاصمة بغداد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن فتاة من مواليد العام 2007 انتحرت بأسلوب شنق نفسها بواسطة قطعة قماش (شال) معلق في سقف غرفتها داخل منزلها ضمن منطقة النهروان شرقي بغداد

وبحسب المعلومات الواردة ان الاسباب انها تعاني من حالة نفسية، وفقا للمصدر.

وفي حادث آخر، قال المصدر ذاته، إن بلاغاً ورد من أشخاص بفقدان أمَِهم منذ يوم أمس، واتضح أنها تعاني من أمراض مزمنة ومرض الزهايمر.

وأوضح المصدر، أنه تم تشكيل فريق عمل، حيث تم العثور عليها متوفية داخل احدى المستشفيات ضمن قضاء "ابو غريب" غربي بغداد.