بغداد .. انتحار شابين وامرأة خلال أقل من 24 ساعة

شفق نيوز - بغداد

افاد مصدر امني مسؤول، يوم الخميس، بتسجيل ثلاث حالات انتحار في العاصمة العراقية بغداد في غضون أقل من 24 ساعة.

وتوزعت الحالات الثلاث كالآتي، الأولى منها انتحار شاب بأسلوب اطلاق النار على نفسه من سلاح نوع مسدس داخل منزله في منطقة العماري شرقي بغداد.

وأما الحالة الثانية، فقد أقدم شاب آخر مواليد العام 2003 على الانتحار بأسلوب شنق نفسه بواسطة حبل معلق بسقف غرفته داخل منزله في منطقة النهروان جنوب شرقي العاصمة.

وعن حالة الانتحار الثالثة فقد قامت امرأة بتناول مواد سامة داخل منزلها ضمن منطقة العبيدي شرقي العاصمة.

وقال المصدر الأمني لوكالة شفق نيوز، إنه تم فتح تحقيق بالحالات الثلاث وخبير الادلة وجه بالتأكد من الحالة الثالثة لوجود شكوك حولها.