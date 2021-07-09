بغداد .. امرأة تتفق مع شخصين على قتل زوجها مقابل 5 آلاف دولار

شفق نيوز/ أعلنت مديرية مكافحة إجرام بغداد يوم الجمعة عن تمكنها من القاء القبض على ثلاثة متهمين لارتكابهم جريمة قتل في منطقة الدورة جنوبي العاصمة.

وسردت المديرية التفاصيل في بيان اليوم، بأن العملية تمت بعد أن استخبرت زوجة المجنى عليه بحادث القتل وسرقة مبلغ مالي قدره ( خمسة آلاف دولار أمريكي ) ليتم تشكيل فريق عمل والانتقال الى محل الحادث للوقوف على حقيقة الجريمة وخلال 24 ساعة تم القبض على المتهم الأول وبعد التحقيق معه اعترف صراحة بقيامه بقتل المجنى عليه داخل داره بالاشتراك مع متهم آخر بواسطة السكاكين وسرقة المبلغ المذكور من داخل داره.

وأضاف البيان أنه تم اتخاذ الاجراءات القانونية بحق المتهم وبناءً على ما جاء باعترافه واحالته الى محكمة جنايات الكرخ وفرد الاوراق التحقيقية بحق المتهم الهارب تم الحكم على المجرم الأول شنقا وفق المادة 406 ق.ع، وبجهود حثيثة ومتابعة مستمرة تم القبض على المتهم الثاني ولدى اجراء التحقيق معه اعترف صراحة بقيامه بالاشتراك مع المتهم الأول بقتل المجنى عليه بالتحريض والاتفاق مع زوجة المجنى عليه وقد كان ذلك مقابل خمسة الالف دولار امريكي.

وتابع البيان أنه تم إصدار امر قبض بحق المتهمة زوجة المجنى عليه وتم استدراجها والقبض عليها وقد اعترفت صراحة بالاتفاق مع المتهم الاول وصديقه المتهم الثاني بتسهيل عملية دخولهم الى الدار عن طريق فتح باب سطح الدار كما تم الحصول على محادثات ورسائل بين المدان وزوجة المجنى عليه تثبت عملية تسهيل دخول المتهمين إلى الدار.

ووفقا للبيان فإن أقوالهم دونت بالاعتراف ابتدائيا وقضائيا وقرر قاضي التحقيق توقيفهم واجراء كشف الدلالة وفق أحكام المادة 406 من قانون العقوبات لينالوا جزاءهم العادل.