سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

بغداد .. امرأة تتفق مع شخصين على قتل زوجها مقابل 5 آلاف دولار

Category: مجتـمع

Date: 2021-07-09T11:33:27+0000
بغداد .. امرأة تتفق مع شخصين على قتل زوجها مقابل 5 آلاف دولار

شفق نيوز/ أعلنت مديرية مكافحة إجرام بغداد يوم الجمعة عن تمكنها من القاء القبض على ثلاثة متهمين لارتكابهم جريمة قتل في منطقة الدورة جنوبي العاصمة.

وسردت المديرية التفاصيل في بيان اليوم، بأن العملية تمت بعد أن استخبرت زوجة المجنى عليه بحادث القتل وسرقة مبلغ مالي قدره ( خمسة آلاف دولار أمريكي ) ليتم تشكيل فريق عمل والانتقال الى محل الحادث للوقوف على حقيقة الجريمة وخلال 24 ساعة تم القبض على المتهم الأول وبعد التحقيق معه اعترف صراحة بقيامه بقتل المجنى عليه داخل داره بالاشتراك مع متهم آخر بواسطة السكاكين وسرقة المبلغ المذكور من داخل داره.

وأضاف البيان أنه تم اتخاذ الاجراءات القانونية بحق المتهم وبناءً على ما جاء باعترافه واحالته الى محكمة جنايات الكرخ وفرد الاوراق التحقيقية بحق المتهم الهارب تم الحكم على المجرم الأول شنقا وفق المادة 406 ق.ع، وبجهود حثيثة ومتابعة مستمرة تم القبض على المتهم الثاني ولدى اجراء التحقيق معه اعترف صراحة بقيامه بالاشتراك مع المتهم الأول بقتل المجنى عليه بالتحريض والاتفاق مع زوجة المجنى عليه وقد كان ذلك مقابل خمسة الالف دولار امريكي.

وتابع البيان أنه تم إصدار امر قبض بحق المتهمة زوجة المجنى عليه وتم استدراجها والقبض عليها وقد اعترفت صراحة بالاتفاق مع المتهم الاول وصديقه المتهم الثاني بتسهيل عملية دخولهم الى الدار عن طريق فتح باب سطح الدار كما تم الحصول على محادثات ورسائل بين المدان وزوجة المجنى عليه تثبت عملية تسهيل دخول المتهمين إلى الدار.

ووفقا للبيان فإن أقوالهم دونت بالاعتراف ابتدائيا وقضائيا وقرر قاضي التحقيق توقيفهم واجراء كشف الدلالة وفق أحكام المادة 406 من قانون العقوبات لينالوا جزاءهم العادل.

related

زعم انها شنقت نفسها .. الكشف عن حادث قتل رجل لزوجته ببغداد

Date: 2020-11-26 08:42:00
زعم انها شنقت نفسها .. الكشف عن حادث قتل رجل لزوجته ببغداد

قصة من بغداد .. أم تعافت من كورونا رفضت مغادرة المستشفى بسبب ابنتها

Date: 2020-04-15 08:24:43
قصة من بغداد .. أم تعافت من كورونا رفضت مغادرة المستشفى بسبب ابنتها

جريمة صادمة في بغداد.. نحرت والدتها لسبب لا يصدق

Date: 2020-02-16 12:41:08
جريمة صادمة في بغداد.. نحرت والدتها لسبب لا يصدق

قوة من الشرطة السويدية بمهمة خاصة في العراق

Date: 2020-12-16 07:02:24
قوة من الشرطة السويدية بمهمة خاصة في العراق

صور.. الإصابات بكورونا تعود للارتفاع والعراقيون لا يكترثون بمخاطر الوباء

Date: 2021-02-03 15:31:00
صور.. الإصابات بكورونا تعود للارتفاع والعراقيون لا يكترثون بمخاطر الوباء

صور.. "من قَتلني؟" تعيد الاحتجاج الى بغداد

Date: 2021-05-25 09:37:22
صور.. "من قَتلني؟" تعيد الاحتجاج الى بغداد

السفارة التركية تستفتي العراقيين بشأن سعر تأشيرة الدخول لبلادها

Date: 2019-06-29 15:43:51
السفارة التركية تستفتي العراقيين بشأن سعر تأشيرة الدخول لبلادها

عراقيون يتظاهرون امام السفارة الفرنسية ببغداد احتجاجا على "الاساءة" للنبي

Date: 2020-09-17 14:43:26
عراقيون يتظاهرون امام السفارة الفرنسية ببغداد احتجاجا على "الاساءة" للنبي