بغداد.. الآلاف يواصلون المسير نحو الكاظمية لتأدية الزيارة الرجبية (صور)

شفق نيوز- بغداد

يواصل الآلاف من الزوّار، اليوم الأربعاء، مسيرهم نحو مدينة الكاظمية شمالي العاصمة بغداد، مروراً بعدد كبير من مناطق العاصمة، لتأدية مراسم الزيارة الرجبية وإحياء ذكرى وفاة الإمام موسى بن جعفر (الكاظم).

وتشهد شوارع العاصمة بغداد تزايداً لأعداد الزائرين الذين يقطعون مسافات طويلة للوصول إلى الكاظمية، مع انتشار مواكب خدمة الزائرين على طول الطرق المؤدية إلى المدينة.

وتُظهر صور خاصة بوكالة شفق نيوز، استمرار الزوّار والمواكب الحسينية بالمسير صوب الكاظمية مروراً بشارع السعدون ومنطقة الكرادة، مع انتشار أصحاب مواكب الخدمية لتقديم الأطعمة والمشروبات والخدمات الطبية والإرشادية، بهدف تسهيل حركة الزائرين وتلبية احتياجاتهم طوال مسير الزيارة.

كما استنفرت الأجهزة الأمنية والخدمية جهودها، ووضعت خططاً متكاملة لتأمين حماية الزائرين وتنظيم حركة السير، مع انتشار مكثف للقوات الأمنية على الطرق الخارجية والداخلية وفي محيط المرقد الديني.

وبلغت الزيارة الرجبية، أول أمس الاثنين، ذروتها في العاصمة بغداد مع توافد أفواج الزائرين من داخل العاصمة ومختلف محافظات العراق، متجهين نحو مدينة الكاظمية لإحياء ذكرى وفاة الإمام موسى بن جعفر (الكاظم).

هذا وأعلنت قيادة عمليات بغداد، في وقت سابق قبل يومين، إطلاق ما أسمته "بطاقة الوعي الأمني"، متضمنة 15 توجيهاً للزائرين المشاركين في الزيارة الرجبية المقامة حالياً في العاصمة بغداد.

هذا وقررت السلطات تعطيل الدوام الرسمي يوم غد الخميس 15 كانون الثاني/يناير 2026 في بغداد وكربلاء بمناسبة ذكرى وفاة الإمام موسى الكاظم، إضافة إلى محافظات أخرى.

ويُحيي عشرات الآلاف من الزائرين الشيعة، في الخامس والعشرين من شهر رجب من كل عام هجري، ذكرى وفاة الإمام موسى الكاظم، سابع أئمة أهل البيت لدى الشيعة الإمامية، حيث تتضمن المراسم الدينية السير على الأقدام من مناطق مختلفة في بغداد وبعض المحافظات القريبة باتجاه منطقة الكاظمية شمالي العاصمة، حيث مرقد الإمام.

وكانت العتبة الكاظمية قد أعلنت، خلال الزيارة الرجبية في مطلع العام الماضي 2025، عن مشاركة 14 مليون زائر في مراسم الزيارة، فيما أكدت قيادة عمليات بغداد آنذاك نجاح الخطة الأمنية الخاصة بتأمين المناسبة.