بغداد.. الإعدام ثلاث مرات لقاتل طليقته وطفليها

شفق نيوز- بغداد

أصدرت محكمة جنايات الكرخ في بغداد، يوم الأربعاء، حكماً بالإعدام ثلاث مرات بحق متهم أقدم على قتل طليقته وطفليها الاثنين من زوجها السابق، وخطف ابنته من المجني عليها، مستخدماً السلاح وإطلاق النار بشكل مباشر عليهم قبل أن يلوذ بالفرار.

وقالت شرطة بغداد – الكرخ، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "بعد الحادث مباشرة باشرت مفارز مكافحة إجرام الكرخ التابعة لشرطة الكرخ بمتابعة تفاصيل الجريمة وجمع المعلومات، وتمكنت عبر الجهد الفني والتحقيقي من تحديد هوية الجاني والوصول إلى مكان اختبائه، حيث ألقي القبض عليه خلال عملية نوعية دقيقة".

وأضافت "خلال التحقيق اعترف المتهم بصراحة كاملة بتنفيذ الجريمة بدافع الانتقام، مؤكداً قيامه بقتل الضحايا رمياً بالرصاص وخطف طفلته ونقلها إلى جهة مجهولة".

وبينت أنه "بعد استكمال الأدلة القانونية وإحالة المتهم إلى القضاء، أصدرت المحكمة حكمها العادل والقاضي بالإعدام شنقاً حتى الموت عن ثلاث جرائم قتل ارتكبها بحق الضحايا، وذلك استناداً لأحكام القوانين النافذة وبما ينسجم مع بشاعة الجريمة وحق المجتمع في تحقيق الردع والعدالة".