بغداد.. الإعدام بحق والد الطفلة "ميار" وزوجته الثانية

شفق نيوز/ أصدر القضاء العراقي حكماً بالإعدام شنقًا حتى الموت بحق والد الطفلة المغدورة "ميار مروان علي" مع زوجته الثانية عن جريمة القتل العمد باستخدام طرق وحشية، في حي الحسين ببغداد.

جاء ذلك في وثيقة للقرار صادرة عن محكمة جنايات الكرخ واطلعت عليها وكالة شفق نيوز، مبينة أن القرار صدر بالاتفاق استناداً لاحكام المادة 182/ا الاصولية حكما وجاهيا قابلا للتمييز والتمييز الوجوبي.

يذكر أن قصة ميار ذات الـ9 أعوام، ضجت بها مواقع التواصل الاجتماعي بعد قيام والدها بتعذيبها وربطها في سطح المنزل تحت أشعة الشمس اللاهبة حتى الموت في 19 تموز 2024، وذلك بسبب خلافات بينه وبين والدتها المنفصلة عنه في وقت سابق.