بغداد.. الإعدام بحق تاجر مخدرات يدخل "الترياك" من دول الجوار

شفق نيوز/ أصدرت محكمة جنايات الرصافة في العاصمة العراقية بغداد، يوم الثلاثاء، حكما بالإعدام بحق أحد تجار المخدرات والذي ادخلها الى العراق عن طريق احدى دول الجوار.

وذكر المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، أن "التاجر افاد بانه تعلم تعاطي المخدرات (مادة الترياك) في بداية الامر عندما كان متواجداً في احدى دول الجوار، ثم قام بجلب كميات منها الى داخل العراق لغرض المتاجرة بها".

وأشار إلى أن "الحكم بحقه يأتي استناداً لإحكام المـادة 27/ اولاً مـن قـانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017".