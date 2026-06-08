بغداد.. النيران تلتهم محالاً لقطع السيارات والدفاع المدني ينقذ 3 مصابين

شفق نيوز- بغداد

تمكنت فرق الدفاع المدني، يوم الاثنين، من إخماد حريق اندلع في مولدين كهربائيين وعدد من المحال التجارية المتخصصة ببيع قطع غيار السيارات عند تقاطع المسبح في منطقة الكرادة وسط العاصمة بغداد.

وذكرت مديرية الدفاع المدني، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن فرقها استجابت فور ورود بلاغ عن الحادث، حيث نجحت في تطويق النيران ومنع امتدادها إلى المباني والمحال المجاورة، والسيطرة الكاملة على الحريق.

وأضافت أن الحادث أسفر عن إصابة ثلاثة أشخاص، إذ سارعت فرق الإنقاذ إلى تقديم الإسعافات الأولية لهم في موقع الحادث قبل نقلهم بواسطة سيارات الإسعاف إلى أحد المستشفيات القريبة لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة.