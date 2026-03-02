بغداد.. القوات الأمنية تقطع شارع أبو نؤاس لمنع الوصول إلى الجسر المعلق (صور)

شفق نيوز- بغداد

أفاد مصدر أمني في بغداد، مساء اليوم الاثنين، بقطع شارع أبو نؤاس وسط العاصمة من قبل القوات الأمنية لمنع وصول أنصار الفصائل إلى الجسر المعلق المؤدي للسفارة الأميركية في المنطقة الخضراء.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز إن "القوات الأمنية قامت مساء اليوم، بإغلاق شارع ابو نؤاس باتجاه الجسر المعلق من جهة الباب الشرقي".

وكان مصدر أمني في بغداد، قد أفاد في وقت سابق من مساء اليوم الاثنين، بأن "أنصار الفصائل المسلحة جددوا تظاهراتهم بالقرب من مدخل المنطقة الخضراء من جهة جسر المعلق القريب على السفارة الأميركية في بغداد".

ولفت إلى أن "المتظاهرين حاولوا اقتحام المنطقة فيما قامت القوات الأمنية منعهم بإطلاق القنابل المسيلة للدموع، مع تسجيل إصابات بصفوف المتظاهرين بالاختناق والتدافع".

ومساء يوم أمس الأول السبت، تجمع العشرات من أنصار الفصائل العراقية بالقرب من الجسر المعلق في محاولة للوصول إلى السفارة الأميركية، وذلك بعد استهداف إسرائيل مقر إقامة المرشد الإيراني علي خامنئي، قبل أن يتم تفريقهم من قبل القوات الأمنية، ليعودوا مجدداً ليلة أمس الأحد وحدث احتكاك بين المتظاهرين والقوات الأمنية أسفرت عن إصابات.