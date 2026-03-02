بغداد.. القوات الأمنية تفرّق المتظاهرين قرب الجسر المعلق بالقنابل المسيلة للدموع (فيديو)

شفق نيوز- بغداد

أفاد مصدر أمني في بغداد، مساء اليوم الاثنين، بأن القوات الأمنية قامت بإطلاق القنابل المسيلة للدموع على المتظاهرين قرب الجسر المعلق وسط العاصمة، بعد محاولتهم عبور الجسر باتجاه السفارة الأميركية.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "أنصار الفصائل المسلحة جددوا تظاهراتهم بالقرب من مدخل المنطقة الخضراء من جهة جسر المعلق القريب على السفارة الأميركية في بغداد".

ولفت إلى أن "المتظاهرين حاولوا اقتحام المنطقة فيما قامت القوات الأمنية منعهم بإطلاق القنابل المسيلة للدموع، مع تسجيل إصابات بصفوف المتظاهرين بالاختناق والتدافع".

وكان مصدر أمني في بغداد، قد أفاد في وقت سابق من مساء اليوم الاثنين، بعودة أنصار الفصائل العراقية للتجمع مجدداً أمام بوابة المنطقة الخضراء في محاولة للوصول إلى السفارة الأميركية، لليلة الثالثة على التوالي.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "المتظاهرين عادوا للتجمهر عند الجسر المعلق المؤدي إلى السفارة الأميركية في المنطقة الخضراء وسط بغداد".

وأشار إلى أن "القوات الأمنية المتمركزة على الجسر استعدت لمنع أي محاولة لعبور الجسر والوصول إلى السفارة".

ومساء يوم أمس الأول السبت، تجمع العشرات من أنصار الفصائل العراقية بالقرب من الجسر المعلق في محاولة للوصول إلى السفارة الأميركية، وذلك بعد استهداف إسرائيل مقر إقامة المرشد الإيراني علي خامنئي، قبل أن يتم تفريقهم من قبل القوات الأمنية، ليعودوا مجدداً ليلة أمس الأحد وحدث احتكاك بين المتظاهرين والقوات الأمنية أسفرت عن إصابات.

وأظهرت مقاطع مصورة محاولات قوات مكافحة الشغب إبعاد الحشود عن التحصينات الأمنية، في وقت لا يزال فيه التوتر سيد الموقف عند مداخل المنطقة الرئاسية.