بغداد.. القوات الأمنية تستعد لأسبوع حافل بالتظاهرات ابتداءً من الغد

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني مطلع، مساء اليوم الثلاثاء، بأن الأيام المقبلة ستشهد انطلاق العديد من التظاهرات في العاصمة بغداد ابتداءً من يوم غد وحتى مطلع الأسبوع المقبل.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "مجموعة من المحاضرين في تربية الرصافة الثالثة ينوون تنظيم وقفة احتجاجية في الساعة الثامنة من صباح يوم غد الأربعاء أمام مبنى وزارة المالية وسط بغداد".

وبين أن "المحتجين يطالبون بإطلاق رواتبهم وصرف مستحقاتهم المالية بأثر رجعي"، مشيراً إلى أن "الوقفة الاحتجاجية بإشراف ممثلهم مالك هادي".

وأضاف أن "تظاهرة أخرى ستنطلق في التوقيت نفسه للتظاهرة الأولى، حيث تنوي مجموعة من حملة الشهادات العليا والأوائل على الأقسام الوجبة الثانية، التجمع أمام مجلس الخدمة الاتحادي ضمن منطقة العلاوي للمطالبة بتوزيع باقي الأسماء التي لم توزع حسب المدة المقررة من رئيس مجلس الوزراء".

وأشار المصدر إلى أنه "في الساعة الخامسة من عصر يوم الجمعة المقبل ستقوم عوائل المفقودين ومنظمات المجتمع المدني بوقفة تضامنية في ساحة التحرير وسط بغداد، بمناسبة اليوم العالمي لضحايا الاختفاء القسري".

وتابع المصدر "كما ينوي عدد من حملة الشهادات العليا في وزارة الكهرباء التظاهر في الساعة التاسعة من صباح يوم الأحد المقبل، أمام مبنى وزارة الكهرباء في شارع البيجية بمنطقة المنصور وسط بغداد، للمطالبة بحسم ملف احتساب الشهادات العليا وعدم التسويف والمماطلة، وبإشراف ممثلهم حيدر الإزيرجاوي".

وأردف أن "هناك مجموعة من حملة شهادات العلوم السياسية سيتظاهرون في الساعة الثامنة من صباح يوم الأحد أيضاً أمام مجلس الخدمة الاتحادي في منطقة العلاوي للمطالبة بإدراجهم ضمن 1200 درجة وظيفية ممنوحة لوزارة الدفاع".

ولفت المصدر إلى أن "عدداً من الأجراء التشغيليين في الوقف السني سيتظاهرون في الساعة الثامنة من صباح يوم الأحد، أمام مبنى ديوان الوقف السني في منطقة الغزالية، مطالبين بإكمال الإجراءات بالتثبيت وعدم التسويف والمماطلة بقضيتهم".

وأكد المصدر أن "هناك مجموعة من متقاعدي الجيش العراقي السابق سيتظاهرون في الساعة الثامنة من صباح يوم الثلاثاء المقبل أمام مبنى وزارة المالية، يطالبون بصرف حقوقهم كافة وإجراء تعديل شامل للمواد القانونية".

وختم بالقول إن "مجموعة من خريجي دفعة سنة 2023 من المهن الطبية والصحية سيتظاهرون في الساعة الثامنة من صباح يوم الثلاثاء المقبل في ساحة التحرير وسط بغداد ومن ثم الانطلاق بمسيرة باتجاه بوابه المنطقة الخضراء رقم 1 حديقة الشواف، للمطالبة بعدم تسويف قضيتهم والمماطلة بكتاب تعيينهم، والتظاهرة بإشراف ممثلهم محمد عبادي".