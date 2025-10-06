بغداد.. القبض على فتاة بعد سرقتها "ببغاء"

شفق نيوز- بغداد

أفاد مصدر أمني، يوم الاثنين، بالقبض على فتاة بعد سرقتها طير ببغاء من محل بيع حيوانات واعتدت على صاحبه، اثناء محاولته استعادة الطائر.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "المفارز الأمنية، تمكنت من إلقاء القبض على فتاة قامت بسرقة ببغاء تبلغ قيمته 2000 دولار، من أحد محال بيع الحيوانات الأليفة في منطقة الأعظمية بشارع المشاتل".

وأضاف أن "المتهمة كانت ترتدي زيّاً أسود، وقد تم القبض عليها قرب موقع الحادث بعد أن حاولت الاعتداء على صاحب المحل أثناء محاولته استعادة الطائر المسروق".

وبين "تم إحالة المتهمة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها".