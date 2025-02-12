بغداد.. القبض على رجل عنّف ابنته وأجبرها على التسول (صور)

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في بغداد، يوم الأربعاء، بالقبض على متهم قام بتعنيف ابنته بآلة حادة، وإجبارها على التسول شرقي العاصمة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إنه "خلال تجوال مفارز مركز شرطة الملعب ضمن منطقة البلديات، عثرت على طفلة تبلغ من العمر نحو 12 عاماً، ضالة للطريق، وقد تم التحفظ عليها".

وأضاف أنه "تبين أنها تعرضت للتعنيف والتعذيب من قبل والدها حسب ادعائها، وبعد التحري وجمع المعلومات والتوصل إلى دارها ضمن منطقة العبيدي، وتم القبض على والدها، وعند استجوابه اعترف صراحة بقيامه بتعذيبها بواسطة الحرق بآلة حادة (الكي بالسكين) في مناطق متعددة من جسمها، وذلك لإجبارها على التسول".

وتابع "تم إيداعه التوقيف واتخاذ الإجراءات القانونية كافة بحقه".