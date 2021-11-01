سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

بغداد.. الصابئة المندائيون يحتفلون بعيد الازدهار على ضفاف دجلة

Category: مجتـمع

Date: 2021-11-01T12:31:45+0000
بغداد.. الصابئة المندائيون يحتفلون بعيد الازدهار على ضفاف دجلة

شفق نيوز/ احتفل أتباع الديانة المندائية في العراق، يوم الاثنين، بعيد الازدهار، على ضفاف نهر دجلة في حي القادسية ضمن العاصمة بغداد.

ويحتفل المندائيون بهذا العيد (الازدهار) باعتباره ذكرى عودة الملاك جبريل إلى السماء، بعدما كان قد نزل إلى الأرض للتبشير بالازدهار والنور، وفق اعتقادهم.

والصابئة المندائية هي ديانة توحيدية قديمة غير تبشيرية، ويعتقدون بالنبي يحيى صاحب رسالتهم، كما يتبع المندائيون كتاب "كنزا ربا" أو الكنز الكبير، والذي يحوي صحف آدم الأولى وتعاليمه باللغة الآرامية الشرقية التي تعتبر لغة الصابئة.

وينتشر أتباع هذه الديانة بشكل أساسي في العراق، إلا إن عددًا كبيرًا منهم هاجر بسبب الحروب وسوء الأوضاع الأمنية التي شهدتها البلاد بعد ٢٠٠٣.

related

صورة مفجعة.. انتشال طفلة ألقتها والدتها في نهر دجلة

Date: 2020-10-19 16:56:25
صورة مفجعة.. انتشال طفلة ألقتها والدتها في نهر دجلة

صور.. بغداديون يجدون ضالتهم في نهر دجلة هرباً من الحر وانقطاع الكهرباء

Date: 2021-07-02 15:29:22
صور.. بغداديون يجدون ضالتهم في نهر دجلة هرباً من الحر وانقطاع الكهرباء

بالتزامن مع اجلاء الرعايا العراقيين من ووهان .. بغداد تشدد الاجراءات الوقائية

Date: 2020-02-04 14:06:46
بالتزامن مع اجلاء الرعايا العراقيين من ووهان .. بغداد تشدد الاجراءات الوقائية

بغداد تخلو من قائمة المدن الذكية وابو ظبي تتصدر الدول العربية

Date: 2020-09-19 09:22:55
بغداد تخلو من قائمة المدن الذكية وابو ظبي تتصدر الدول العربية

7 فرق تسيطر على حريق سوق الرضوي ببغداد

Date: 2021-06-04 19:00:59
7 فرق تسيطر على حريق سوق الرضوي ببغداد

الدفاع المدني يخمد حريقا في معمل نجارة ومقهى شمال شرقي بغداد

Date: 2021-04-24 12:56:38
الدفاع المدني يخمد حريقا في معمل نجارة ومقهى شمال شرقي بغداد

اندلاع حريق في مخازن بالعاصمة بغداد

Date: 2019-06-01 12:06:12
اندلاع حريق في مخازن بالعاصمة بغداد

محتال يستدرج فتاة مراهقة إلى بغداد قبل سرقة كل ما تملك

Date: 2021-10-13 18:54:54
محتال يستدرج فتاة مراهقة إلى بغداد قبل سرقة كل ما تملك