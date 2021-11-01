بغداد.. الصابئة المندائيون يحتفلون بعيد الازدهار على ضفاف دجلة

شفق نيوز/ احتفل أتباع الديانة المندائية في العراق، يوم الاثنين، بعيد الازدهار، على ضفاف نهر دجلة في حي القادسية ضمن العاصمة بغداد.

ويحتفل المندائيون بهذا العيد (الازدهار) باعتباره ذكرى عودة الملاك جبريل إلى السماء، بعدما كان قد نزل إلى الأرض للتبشير بالازدهار والنور، وفق اعتقادهم.

والصابئة المندائية هي ديانة توحيدية قديمة غير تبشيرية، ويعتقدون بالنبي يحيى صاحب رسالتهم، كما يتبع المندائيون كتاب "كنزا ربا" أو الكنز الكبير، والذي يحوي صحف آدم الأولى وتعاليمه باللغة الآرامية الشرقية التي تعتبر لغة الصابئة.

وينتشر أتباع هذه الديانة بشكل أساسي في العراق، إلا إن عددًا كبيرًا منهم هاجر بسبب الحروب وسوء الأوضاع الأمنية التي شهدتها البلاد بعد ٢٠٠٣.