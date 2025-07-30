بغداد.. الشعبة الخامسة تخرج من العزلة بعد إغلاق دام عقود

شفق نيوز– بغداد

أطلق رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، يوم الأربعاء، الأعمال التنفيذية لمشروع جسر الكريعات، ضمن حملة إعمار مدينة الكاظمية.

وبحسب مكتب السوداني، يعد المشروع أولى خطوات تطوير منطقة "الشعبة الخامسة"، التي تهدف إلى فتح المنطقة العسكرية المغلقة منذ عقود، وتخصيص أراضيها لإقامة مرافق خدمية ومراكز ثقافية ودينية، فضلًا عن مدن استراحة متعددة للزائرين.

وتعرف "الشعبة الخامسة" باسم مديرية الاستخبارات العسكرية الخامسة، وكانت من أبرز المراكز الأمنية التابعة للنظام العراقي السابق، حيث ارتبط اسمها بعمليات اعتقال وتعذيب طالت سياسيين وحقوقيين ومعارضين حتى سقوط النظام في عام 2003.