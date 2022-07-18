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بغداد.. الشرطة تحقق بوفاة غامضة لامرأة وضعت مولودتها بمستشفى أهلي

Category: مجتـمع

Date: 2022-07-18T17:35:00+0000
بغداد.. الشرطة تحقق بوفاة غامضة لامرأة وضعت مولودتها بمستشفى أهلي

شفق نيوز / قالت الشرطة المحلية في العاصمة بغداد، يوم الاثنين، إنها تحقق بحادثة وفاة غامضة لامرأة وضعت مولودتها في مستشفى أهلي، فيما نفت هروب الكادر الطبي.

وأبلغ مصدر في الشرطة، وكالة شفق نيوز، أن "الحادثة وقعت ظهر اليوم، والشرطة تبلغت بها قبل قليل، وفور ذلك وصلت مفرزة للتحقيق، ومن خلال معلومات أولية فإن الوفاة طبيعية، وجاءت بسبب مشكلة في القلب ولم تخبر المتوفية المستشفى".

وأضاف المصدر، أن "الشرطة تحفظت على الدكتورة والكادر الطبي لغرض التحقيق، والطفلة تم وضعها في الخدج"، مشيراً إلى أن "سبب الوفاة سيحدد من قبل الطب العدلي".

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