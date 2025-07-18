بغداد.. السيطرة على حريق اندلع في مبنى تجاري بمنطقة جميلة (فيديو وصور)

شفق نيوز- بغداد

سيطرت فرق الدفاع المدني، يوم الجمعة، على حريق اندلع في مبنى تجاري مبنى من صفائح "الجينكو" في العاصمة بغداد.

وقال مصدر أمني، لوكالة شفق نيوز، إن "فرق الدفاع المدني سيطرت على حادث حريق اندلع داخل مجمع تجاري (مبني من الجينكو)، في منطقة جميلة".

وأضاف أن "المبنى مخالف لشروط السلامة والامان"، مشيراً إلى أن "الحريق لم يسفر عن أي خسائر بشرية".

من جانبها، ذكرت مديرية الدفاع المدني، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن فرقها تمكنت من السيطرة على حريق نشب داخل مبنى تجاري يتكون من ثلاثة طوابق، حيث يضم الطابق الأرضي محالاً تجارية، بينما يحتوي الطابقان العلويان على شقق للعمال.

وأضاف البيان، أن "المبنى يقع في منطقة الطالبية، وقد تم تغليفه بألواح الاليكوبوند القابلة للاشتعال، ما يعد مخالفةً لتعليمات السلامة المعتمدة من قبل مديرية الدفاع المدني"، مشيراً إلى "إحالة مخالفة البناية إلى الجهات القضائية المختصة وفقاً لقانون الدفاع المدني".

وأشار إلى أن "الفرق قامت بالتدخل الفوري، حيث طوقت النيران وأجرت عمليات الاقتحام المباشر للدخول إلى وسط البناية، ما أفضى إلى السيطرة الكاملة على الحريق وانهائه دون تسجيل أي إصابات بشرية، بالإضافة إلى تقليل الأضرار المادية الناتجة عن الحادث"، مؤكداً "فتح تحقيق من قبل مركز الشرطة المختص بالمنطقة الجغرافية المعنية، واستدعاء خبير في الأدلة الجنائية لتحديد أسباب اندلاع الحريق".