بغداد.. السجن 6 سنوات لأربعة مدانين بتهمة الترويج لأفكار حزب البعث

شفق نيوز- بغداد

أعلن مجلس القضاء الأعلى، يوم الاثنين، صدور حكم بالسجن لمدة ست سنوات بحق أربعة مدانين، على خلفية الانتماء والترويج لأفكار حزب البعث المحظور.

وذكر المجلس في بيان، ورد لوكالة شفق نيوز، أن محكمة جنايات الكرخ في بغداد أصدرت الحكم بعد ضبط منشورات تروج لأفكار حزب البعث في الهواتف المحمولة للمدانين، وذلك في محافظة كركوك خلال عامي 2025 و2026.

وأضاف أن الحكم صدر استناداً إلى أحكام المادة (8/ أولاً) من قانون حظر حزب البعث والكيانات والأحزاب والأنشطة العنصرية والإرهابية والتكفيرية رقم (32) لسنة 2016، وبدلالة مواد الاشتراك (47 و48 و49) من قانون العقوبات.