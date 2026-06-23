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    • بغداد.. الدفاع المدني يخمد حريقاً ببناية تجارية وينقذ 6 أشخاص بينهم أجنبيان

    بغداد.. الدفاع المدني يخمد حريقاً ببناية تجارية وينقذ 6 أشخاص بينهم أجنبيان آليات الاطفاء تعمل على اخماد حريق في العراق (أرشيف)
    2026-06-23T05:07:25+00:00

    شفق نيوز - بغداد

    أفاد مصدر في مديرية الدفاع المدني، صباح اليوم الثلاثاء، بأن فرق الإطفاء تمكنت من إخماد حريق اندلع في بناية تجارية بمنطقة شارع فلسطين شرقي العاصمة بغداد.

    وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن أعمال التبريد جارية حالياً في موقع الحريق الذي نشب في الطابق الرابع من البناية، قبل أن تتسع رقعة النيران وتصل إلى السطح؛ مما أسفر عن احتراق مولدين كهرباء وخزان وقود "الكاز" بسعة 5000 لتر.

    وأضاف المصدر، أن فرق الدفاع المدني نجحت في إنقاذ ستة أشخاص كانوا محتجزين داخل البناية، وهم أربعة مواطنين عراقيين وشخصان يحملان جنسيات أجنبية.

    وبحسب المعاينة الأولية لخبير الأدلة الجنائية، فإن الحريق نجم عن عطب كهربائي في لوحة التوزيع الرئيسية (البورد) داخل البناية، مما أدى إلى اندلاع النيران.

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