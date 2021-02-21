بغداد.. التزام بالإغلاق والحظر التام (صور)

شفق نيوز/ تشهد العاصمة بغداد ولليوم الثالث على التوالي التزاما شبه تام بقرار حظر التجوال والإغلاق الذي فرضته السلطات لمواجهة تفشي فيروس كورونا بعد دخول السلالة الجديدة إلى العراق.

ورصدت عدسة وكالة شفق نيوز، شوارع العاصمة وهي شبه خالية من البغداديين الذين التزموا منازلهم تطبيقا لقرار السلطات العراقية، خصوصا بعد دخول السلالة الجديدة إلى البلاد، والتي قالت وزارة الصحة العراقية إن الإصابات بها تجاوزت 6 آلاف إصابة.

وفرضت السلطات العراقية حظرا شاملا على التجوال أيام (الجمعة والسبت والأحد) على أن يكون الحظر جزئياً أيام (الاثنين والثلاثاء والاربعاء والخميس) ويبدأ من الساعة الثامنة مساء الى الخامسة فجرا، إلى جانب تعطيل الدوام في المؤسسات التعليمية (المدارس والجامعات)، وإغلاق المساجد والحسينيات وقاعات الأعراس).

وتظهر الصور أدناه شارع الرشيد ومناطق الكرادة والجادرية والشورجة (عصب الاقتصاد) في بغداد وهي تخلو من المارة.

وكان وزير الصحة والبيئة العراقي حسن التميمي قال في وقت سابق اليوم الأحد، إنه منذ بداية تفشي السلالية الجديدة أصبحت نسبة الدخول إلى المستشفيات بشكل "ملفت للنظر"، وازدادت نسبة المرضى الراقدين من 700 مريض الى 1596 مريضا، وعدد الحالات الحرجة من 123 حالة إلى 316 حالة.

واضاف ان تلك النسب والمعدلات للإصابات تنذر بالخطر.

كما أفاد مصدر طبي في وزارة الصحة بإقليم كوردستان اليوم الأحد بتسجيل خمس حالات إصابة بالسلالة الجديدة المتحورة لفيروس كورونا في محافظة أربيل.