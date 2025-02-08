بغداد.. افتتاح أكبر صالة سينما في العراق (صور)

شفق نيوز/ افتتح وزير الشباب والرياضة، أحمد المبرقع، مساء اليوم السبت، أكبر صالة للسينما على مستوى العراق (صالة ماكس) في مول الجادرية بالعاصمة بغداد، بحضور رسمي ودبلوماسي وفني كبير.

وبحسب بيان لوزارة الشباب والرياضة العراقية ورد لوكالة شفق نيوز؛ فقد عبر المبرقع في كلمة له عن تطلعه لعودة السينما العراقية من جديد إلى زهوها، مبيناً أن هذه الصالات ستسهل المسار الذي اختارته الحكومة وعلى رأسها رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني الذي دعم السينمائيين والفنانين بشكل كبير.

وبارك الوزير للقائمين على الصالة، والتي ستكون بالتأكيد مهمة لتطوير السينما في العراق، ووجود مثل هكذا مؤسسات ثقافية وسينمائية دليل على عافية البلد ومؤشر من مؤشرات الاستقرار والتطور، متمنياً من أصحاب صالات السينما أن يسهموا في تطوير ودعم الجهود التي تبذلها المؤسسات الشبابية والثقافية والفنية بهذا الشأن.

وبين أن الوزارة قبل سنتين أسست المدرسة التخصصية الرقمية لصناعة المحتوى الشبابي الهادف، كما أطلقنا مجموعة من الورش لصناعة الأفلام شملت عدداً من المحافظات، وكانت النتيجة مهمة وأظهرت لنا مجموعة من المواهب الفنية الكبيرة للشباب والشابات، مشيرا إلى أن هذه الورش أنتجت لنا لحد الآن اثني عشر فيلماً، وبعض الشباب أنتجوا أفلامهم بأنفسهم، والتي ستعرض في مهرجان العراق السينمائي الدولي لأفلام الشباب، وفق ما جاء في البيان.