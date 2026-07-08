قبل دخوله البرلمان بساعات.. اعتقال مسؤول عراقي كبير بتهمة فساد

شفق نيوز- بغداد

أفاد مصدر أمني، يوم الخميس، باعتقال مدير عام شركة توزيع المنتجات النفطية، حسين طالب عبود مروح الفضلي، في بغداد، قبل ساعات من الموعد المقرر لأدائه اليمين الدستورية نائباً بديلاً في مجلس النواب العراقي.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن قوة أمنية ألقت القبض على الفضلي في منطقة شارع الربيع ببغداد بتهمة التورط بملفات فساد.

وقال مراسلنا إن حسين طالب سُمّي نائباً بديلاً عن عمار موسى، ضمن تحالف قوى الدولة الوطنية عن محافظة بغداد، بعد انتقال عدد من النواب الفائزين إلى مناصب تنفيذية في الحكومة الحالية.

وكان من المقرر أن يؤدي عدد من النواب البدلاء اليمين الدستورية في جلسة مجلس النواب المقررة، اليوم الخميس، ضمن إجراءات استكمال المقاعد الشاغرة في الدورة الانتخابية السادسة.

ويأتي اعتقال الفضلي ضمن موجة إجراءات أمنية وقضائية مرتبطة بحملة مكافحة الفساد التي أطلقتها حكومة رئيس الوزراء علي فالح الزيدي، وشملت مسؤولين حاليين وسابقين وشخصيات مرتبطة بملفات مالية وإدارية في مؤسسات الدولة.

وتعد شركة توزيع المنتجات النفطية إحدى الشركات التابعة لوزارة النفط، وتتولى إدارة ملف تجهيز الوقود والمشتقات النفطية للمحافظات، والإشراف على شبكات التوزيع ومحطات التعبئة.