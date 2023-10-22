بغداد .. اعتقال محامية ابتزت شخصاً مقابل عدم نشر مقطع فيديو له "عاري الجسم"

شفق نيوز/ أفاد مصدر في الشرطة العراقية، يوم الأحد، بإلقاء القبض على امرأة تعمل محامية قامت بابتزاز شخص وتهديده بنشر مقطع له يظهره "عاري الجسم"، وذلك في منطقة حي المنصور في بغداد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن القوات الأمنية نفذت واجبا في المنطقة المذكورة وتحديدا في تقاطع الرواد حيث ألقت القبض على امرأة متهمة تعمل محامية بالجرم المشهود وهي تقوم بتسلم مبلغ مالي وقدره ثلاثة ملايين دينار عراقي وذلك عن ابتزازها شخص وتهديده بمقطع فيديو غير اخلاق (عاري الجسم).

وأضاف أن الشخص استنجد بالقوة الماسكة بأنه هو الضحية الذي طلبت منه المتهمة مبلغاً قدره 20 ألف دولار مقابل عدم نشر مقطع الفيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وبين المصدر أنه تم تسليم المتهمة مع المضبوطات الى مركز شرطة المنصور بموجب وصل تسلم اصولي، مشيرا إلى أن التحقيقات مستمرة معها.