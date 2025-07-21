بغداد.. اعتقال قاض "مزيف" احتال على مواطنين عبر "فيسبوك"

شفق نيوز- بغداد

أعلنت محكمة تحقيق الكرخ الأولى، يوم الاثنين، القبض على متهم أقدم على انتحال صفة قاض عبر منصات التواصل الاجتماعي، واستخدام هذه الصفة للاحتيال على عدد من المواطنين.

وقال مجلس القضاء الأعلى، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "بناء على قرار قضائي من قبل القاضي المختص لمحكمة تحقيق الكرخ الأولى تم إلقاء القبض على المتهم، وذلك بعد شكوى قدمت للمحكمة من إحدى المواطنات بشأن تعرضها لعملية احتيال من خلال حساب وهمي على موقع فيسبوك ينتحل صفة قاض مستخدما عددا من أرقام الهواتف وبطاقات إلكترونية لاستلام مبالغ مالية بعد إقناع الضحية بمستندات ووثائق مزورة".

ودعا مجلس القضاء الأعلى، المواطنين، إلى "ضرورة توخي الحذر وعدم الانجرار وراء ضعاف النفوس، مؤكدين أن السادة القضاة لا يستخدمون مواقع التواصل الاجتماعي، وأي ادعاءات خلاف ذلك تُعد محاولات احتيال تستوجب الحذر والإبلاغ".