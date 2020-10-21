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بغداد.. اعتقال صاحب محل ملابس نسائية اخفى كاميرات في غرفة التبديل

Category: مجتـمع

Date: 2020-10-21T11:33:52+0000
بغداد.. اعتقال صاحب محل ملابس نسائية اخفى كاميرات في غرفة التبديل

شفق نيوز/ اعلنت وزارة الداخلية يوم الاربعاء عن إنقاذ فتاة قاصر من محاولة ابتزاز و"اعتداء جنسي" من قبل صاحب محل لبيع الألبسة النسائية في إحدى مناطق العاصمة ببغداد.

واوضحت الوزارة في بيان اليوم، ان العملية جاءت على خلفية ورود مناشدة للشرطة المجتمعية عبر خطها الساخن (٤٩٧) من والدة إحدى الفتيات القاصرات، ادعت قيام صاحب المحل بتصوير ابنتها بكاميرات مخفية في غرفة تبديل الملابس، وتهديدها ومساومتها على شرفها، وإلا سيقوم بنشر صورها على مواقع التواصل الاجتماعي.

واضاف البيان ان هذا الأمر دعا الشرطة المجتمعية الى التحرك السريع، والتحقيق مع صاحب المحل الذي اعترف بجريمته، وأكد ندمه على فعلته، مشيرا الى ان الشرطة المجتمعية قد اتخذت الإجراءات اللازمة بحق المبتز.

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