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بغداد.. اعتقال شخصين اعتديا بالضرب على موظفي ازالة التجاوزات

Category: مجتـمع

Date: 2021-08-18T10:28:35+0000
بغداد.. اعتقال شخصين اعتديا بالضرب على موظفي ازالة التجاوزات

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الاربعاء، باعتقال شخصين اعتديا بالضرب على موظفي البلدية في العاصمة بغداد.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "احد عناصر امانة بغداد اصيب اليوم، نتيجة الاعتداء عليه بالضرب من قبل متجاوزين اثناء حملة رفع التجاوزات ضمن منطقة البنوك، شمال شرق العاصمة".

 وبين المصدر، أن "قوة امنية تدخلت في فض الاشتباك واعتقلت شخصين من المعتدين".

يشار إلى أن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي أطلق حملة لازالة التجاوزات في جميع انحاء البلاد حملت اسم مدير بلدية كربلاء "عبير الخفاجي" الذي قتل اثناء محاولته ازالة تجاوزات في المدينة يوم 10 اب الجاري.

 

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