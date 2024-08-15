بغداد.. اعتقال امرأة حاولت "حرق" مكتب إحدى البرلمانيات والعثور على 3 فتيات "تائهات"

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في بغداد، يوم الخميس، بأن القوات الأمنية ألقت القبض على امرأة حاولت إحراق مكتب لإحدى البرلمانيات، فيما تم العثور على ثلاث فتيات من محافظة واسط "تائهات" في العاصمة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "قوة أمنية ألقت القبض على امرأة حاولت إحراق مكتب نائبة في حي العامل غربي بغداد مستخدمة مادة النفط".

وأشار إلى أنه "تم تسليم المرأة إلى مركز الشرطة وإيداعها التوقيف"، من دون أن يوضح أسباب إقدام المرأة على هذا الفعل.

وتابع المصدر "كما تم العثور على ثلاث فتيات من محافظة واسط، ادعين أنهن ضالات للطريق في منطقة بغداد الجديدة، وهن من مواليد 2006، و2009، و2010".

وبين أنه "تم تسليمهن إلى مركز الشرطة في منطقة بغداد الجديدة".