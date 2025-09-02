بغداد.. اعتقال امرأة تسببت بوفاة طفل "اختناقاً" داخل سيارتها

شفق نيوز- بغداد

أعلنت قيادة شرطة الكرخ في بغداد، يوم الثلاثاء، إلقاء القبض على امرأة تسببت بوفاة طفل "اختناقاً" في العاصمة.

وذكرت قيادة الشرطة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز أن "مفارز شرطة الكرخ ألقت القبض على سائقة خط نقل أطفال لروضة أهلية بعد حادث مأساوي أدى إلى وفاة طفل تُرك داخل العجلة لساعات طويلة".

ووفقاً للبيان، فقد أظهرت التحقيقات أن "السائقة أنزلت بقية الأطفال عند الروضة وأهملت وجود الطفل داخل المركبة حتى منتصف النهار، ما تسبب بوفاته اختناقاً".

وأكدت الشرطة "اتخاذ الإجراءات القانونية بحق السائقة وتدوين أقوالها".