بغداد.. استنفار فوري لسحب مياه الأمطار في أطراف العاصمة (صور وفيديو)

شفق نيوز- بغداد

وجّه محافظ بغداد عطوان العطواني، يوم السبت، باستنفار عاجل لجهود محافظة بغداد، لسحب مياه الأمطار في مناطق أطراف العاصمة.

وأكد العطواني، خلال اجتماع عقده مع خلية الأزمة في محافظة بغداد، بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز، على "العمل لضمان جاهزية محطات الصرف الصحي ومعالجة تجمعات المياه والدفع بالآليات إلى المناطق غير المخدومة لسحب المياه بشكل مباشر، وفتح السواقي القديمة لتأمين تصريف سريع".

وأضاف البيان أن "الاجتماع ناقش مشكلة التخصيصات المالية الخاصة بالوقود، واتخاذ حلول عاجلة لتأمين الوقود اللازم لتشغيل جميع المحطات الفلترية بلا انقطاع".

وشدد العطواني، على "إلزام الشركات المنفذة لمشاريع التبليط بتنظيف خطوط المجاري قبل تسليم المشاريع"، موجهاً بـ"تشكيل فريق طوارئ موحد بين مديريات المجاري والبلديات والماء للعمل الميداني المتواصل طوال موجة الأمطار الحالية".

ووثقت كاميرا وكالة شفق نيوز، بعض الصور ومقطع فيديو، يوضح مدى سوء الوضع في مناطق أطراف العاصمة بغداد، وبرك الماء التي تشكلت في شوارعها بسبب الأمطار المستمرة منذ ليلة أمس.